POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 22.12.2017

Offenbach (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 22.12.2017

Raubüberfall auf Bäckerei offenbar geklärt - mutmaßlicher Täter in Haft - Rodgau

(aa) Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Bäckerei in Hainhausen am 16. Oktober (wir berichteten), bei dem eine Angestellte und ihr Chef zum Teil nicht unerheblich verletzt wurden, nahmen Polizeibeamte am Mittwoch den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Bei den umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Offenbacher Kriminalpolizei war der 19-jährige Beschuldigte in deren Fokus gerückt. Zudem wird der junge Mann verdächtigt, einen weiteren schweren Raub Mitte August in Frankfurt begangen zu haben. Der 19-Jährige aus Rödermark räumte die Taten ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erfolgte schließlich am Mittwoch seine richterliche Vorführung; gegen den Beschuldigten wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Offenbach, 22.12.2017, Pressestelle, Andrea Ackermann

