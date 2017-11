POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 16.11.2017

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach

1. Zwei Einbrüche am frühen Abend - Offenbach

(fg) Mit zwei Einbrüchen am frühen Mittwochabend in Waldheim beschäftigt sich derzeit die Offenbacher Kripo. Der erste Vorfall ereignete sich zwischen 16 und 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Bischofsheimer Weg. Dort warfen Unbekannte ein Fenster mit einem Stein ein, gelangten so an den Fenstergriff und anschließend in den Innenraum der Wohnung. Die Ganoven durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen; ob nun etwas fehlt, ist noch nicht bekannt. In unmittelbarer Nähe zum ersten Vorfall überstiegen Ganoven gegen 18.55 Uhr "Am Wiesengrund" einen Zaun, um auf das Grundstück eines Einfamilienhauses zu gelangen. Dort kletterten sie dann auf einen Balkon, schmissen ebenfalls eine Scheibe ein und betraten das Haus. Nachdem das gesamte Eigenheim durchstöbert wurde, flohen die Unbekannten mit Schmuck und Bargeld. Im Tatzeitraum beobachteten Zeugen zwei männliche Personen, die die Gegend augenscheinlich ausspionierten. Die beiden waren circa 1,75 Meter groß, etwa 35 Jahre alt und mit schwarzen Winterjacken bekleidet; zudem trugen beide dunkle Basecaps. Die Polizei vermutet, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt. Hinweise zu den Einbrüchen sowie verdächtigen Personen im Bereich Waldheim nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Couragierte Zeugen verhindern Einbruch - Dietzenbach

(aa) Gleich mehrere Zeugen verhinderten am Mittwochabend in der Emil-von-Behring-Straße den Einbruch in einen Getränkemarkt: Gegen 22.30 Uhr versuchten gerade zwei maskierte Täter in das Geschäft einzudringen. Gestört durch die Passanten flüchteten die Männer, wobei die Zeugen einen Täter kurzzeitig festhalten konnten. Als der etwa 1,75 Meter große Einbrecher jedoch ein Messer zückte, ließen die beherzten Zeugen richtigerweise von ihm ab und die Polizei wurde alarmiert. Beide Täter flüchteten in Richtung Elisabeth-Selbert-Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. "Gelegenheit macht Diebe" - Dreieich-Sprendlingen

(aa) Ein etwa 18 Jahre alter Dieb war am frühen Mittwochmittag im Bäckerweg offensichtlich auf schnelle Beute aus: Er zertrümmerte die Beifahrertürscheibe eines dort geparkten Volkswagens und schnappte sich aus dem Auto eine graue Stofftasche. Darin befanden sich Arbeitsunterlagen des VW-Besitzers. Ein Zeuge hatte während der Parkdauer (zwischen 11.30 und 12.30 Uhr) diesen etwa 1,70 Meter großen Mann gesehen, der auffällig in das Fahrzeug geschaut hatte. Der junge Täter hatte dunkle Haare und war mit einem dunklen Trainingsanzug bekleidet. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

4. 13-Jährigen Radfahrer angefahren und geflüchtet - Dreieich-Sprendlingen

(av) In der Maybachstraße wurde am Mittwochabend ein Fahrrad fahrender Junge von einem Auto angefahren und leicht verletzt; der Autofahrer flüchtete. Gegen 20 Uhr fuhr der 13-Jährige auf seinem Rad in Richtung Offenbacher Straße, als ihm ein dunkler Kleinwagen mit Offenbacher Kennzeichen entgegen kam. Nach ersten Erkenntnissen kam der Wagen wohl zu weit auf die linke Seite der Fahrbahn und kollidierte hier mit dem Radfahrer. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um den Bub zu kümmern. Deswegen ermittelt die Polizei in Neu-Isenburg nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

5. Schmorbrand am Sichtschutz - Mainhausen/Zellhausen

(aa) Die Polizei Seligenstadt ermittelt seit Mittwochabend in einem Fall von Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0. Gegen 19 Uhr hatten Unbekannte in der Babenhäuser Straße am Kindergarten offensichtlich einen Sichtschutz am Gartenzaun angezündet. Ein beherzter Zeuge löschte den Schmorbrand schließlich mit Wassereimern. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

6. Autodiebe klauen weißen Sprinter - Neu-Isenburg

(fg) In der Nacht zum Mittwoch stahlen Autodiebe in der Gartenstraße einen Mercedes. Der weiße Sprinter mit Frankfurter Kennzeichen und der Ziffernfolge 36 war am Dienstagabend gegen 23 Uhr in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt worden. Am Mittwochmorgen bemerkte der 36-jährige Fahrzeughalter aus Neu-Isenburg den Diebstahl. Im Fahrzeug befanden sich diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Tatgeschehen und zum Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 069 8098-1234.

7. Warnhinweis! - "Falsche Polizeibeamte rufen an" - Neu-Isenburg

(fg) Dienstagmittag riefen in der Zeit zwischen 12.30 und 15 Uhr mehrere besorgte Bürger bei der Polizeistation in Neu-Isenburg an und meldeten, dass sie soeben von einem "falschen Polizisten" angerufen wurden. Dieser berichtete am Telefon von einer angeblichen Täterfestnahme; bei dieser hätten sich Hinweise zu neuen potentiellen Opfern, unter denen sich die Angerufenen befanden, ergeben. Die Angerufenen sollten nun Informationen zu ihren Vermögensverhältnissen darlegen. Alle Betroffenen reagierten richtig, entlarvten den Betrüger, beendeten das Telefongespräch und meldeten sich umgehend bei der richtigen Polizei. Trickbetrüger gehen sehr geschickt vor und wenden dabei die verschiedensten Maschen an. Sie haben kein anderes Ziel, als ihr Opfer um möglichst viel Geld zu erleichtern und scheuen sich auch nicht davor, sich als Polizisten auszugeben. Bei derartigen Anrufen empfiehlt es sich, sofort die zuständige Polizeistation unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu informieren.

8. Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz - Heusenstamm

(fg) Vermutlich bei einem Parkmanöver hat ein unbekanntes Fahrzeug am Mittwochmittag in der Zeit zwischen 11.30 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Werner-von-Siemens-Straße (10er-Hausnummern) einen geparkten Seat angefahren. Bei dem schwarzen Ibiza ist nun die komplette Beifahrerseite zerkratzt und mit Dellen übersäht. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Der Verursacher kümmerte sich nicht und fuhr einfach davon. Zeugen melden sich bitte bei den Fluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher wurde gestört und flüchtete ohne Beute - Hanau

(aa) Ein Einbrecher kam am frühen Donnerstag in der Bruchköbeler Landstraße nicht zum Zuge: Als er gegen 1.30 Uhr an der Terrassentür eines Hauses hebelte, hörten dies die Bewohner. Der ertappte Täter, von dem noch keine nähere Beschreibung vorliegt, flüchtete in Richtung Schwedenstraße. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Gassigängerin begrabscht - Maintal

(av) Nach einem Sittenstrolch fahndet derzeit die Kripo in Hanau, der am Mittwochnachmittag eine Gassigängerin an der Wilhelmsbader Straße begrabscht hat. Die 52-Jährige war gegen 17 Uhr mit ihrem Hund auf dem Trimm-Dich-Pfad am Sportzentrum "Dicke Buche" unterwegs, als sich plötzlich von hinten ein 25 bis 30 Jahre alter und etwa 1,90 Meter großer Jogger näherte und sie unsittlich berührte. Danach zerrte er an ihrem Arm, sodass sie sich nur mit viel Kraftaufwand von ihm losreißen konnte. Anschließend joggte der Mann einfach in Richtung Hanau weiter. Er wird als sportlich/muskulös mit hellbraunen mittellangen welligen Haaren beschrieben, der zur Tatzeit eine weite schwarze Jogginghose und ein auberginenfarbiges Sweatshirt trug. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Sittenstrolch geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Einbruch in Windecken - Nidderau

(aa) Einbrecher waren am Mittwochabend in Windecken zugange: Zwischen 17.30 und 22 Uhr hebelten sie im Dresdener Ring eine Kellertür auf und durchsuchten anschließend die Schränke und Schubladen eines Einfamilienhauses. Die Diebe nahmen Geld und Schmuck mit. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Helmloser Radfahrer rutscht aus und verletzt sich schwer - Gelnhausen

(av) Am Mittwochmorgen rutschte ein Fahrradfahrer auf dem Radweg zwischen Gelnhausen-Höchst und Linsengericht-Altenhaßlau aus und verletzte sich schwer am Kopf; er trug keinen Schutzhelm. Gegen 6.40 Uhr fuhr der 26-jährige Biebergemünder mit seinem Rad in Richtung Altenhaßlau. Nach ersten Erkenntnissen rutschte er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund regennasser und laubbedeckter Fahrbahn aus, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich auf der Wache in Gelnhausen (06051 827-0) zu melden.

5. Einmal mit und einmal ohne Beute - Steinau an der Straße

(aa) Einbrecher waren in der Nacht zum Mittwoch in Ulmbach zugange: Bei zwei Firmeneinbrüchen gingen sie allerdings einmal leer aus. Zwischen 23.30 und 5.30 Uhr drangen sie in einen Betrieb "Am Steiner Loh" ein, durchsuchten zwar sämtliche Räume, nahmen jedoch nichts mit. Geld dagegen stahlen sie aus einer Firma in der Straße Zum Schützenhaus. Zwischen 19 und 7.45 Uhr hatten die Täter mehrere Türen aufgehebelt und schließlich aus einer Wertkassette Geld gestohlen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 16.11.2017, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell