POL-GI: Gießen: Wo ist Silvana?

Gießen (ots)

Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach einer 16-Jährigen aus Gießen: Silvana wurde zuletzt am Samstag, 23. November, an ihrer Wohnanschrift gesehen. Vermutlich war sie zwischenzeitlich in Dutenhofen, ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Silvana ist etwa 160cm groß, hat eine normale Figur und braune, schulterlange Haare. Wahrscheinlich trägt sie eine weiße Lacoste- Jacke mit gelb-schwarzen Applikationen.

Wer weiß, wo sich Silvana die letzten Tage aufgehalten hat, mit wem sie unterwegs ist oder wo sie aktuell ist? Hinweise bitte an die Polizei in Gießen (Telefonnummer 0641-7006-3555) oder jede andere Polizeidienststelle.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

