POL-GI: Pohlheim: 14-Jähriger vermisst

Gießen (ots) - Biebertal: Roller gestohlen Ein Roller wurde zwischen Dienstag (29.10.), 18 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr in Rodheim-Bieber gestohlen. Die rote Piaggio stand am Fahrbahnrand in Höhe der Karlstraße 10. Nach derzeitigen Erkenntnissen klauten zwei Unbekannte den Roller und fuhren damit weg. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten Diebe geben? ...

