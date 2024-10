POL-GI: Gießen: 15-Jähriger vermisst

Gießen (ots) - Heuchelheim: Einbruch Zeugen sucht die Kriminalpolizei nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße. Zwischen Samstag (19.10.), 17 Uhr und Montag, 15.30 Uhr drang ein Unbekannter über ein Fenster in das Haus ein, zuvor war er auf eine Mülltonne geklettert. Nachdem er das Fenster aufbrach, durchsuchte er die Wohnräume. Mit einer Schreibmaschine flüchtete der Einbrecher ...

