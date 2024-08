Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wo ist Hannelore Sommerlad?

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

--

Bei der Suche nach einer Vermissten bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Die 70-jährige Hannelore Sommerlad wurde zuletzt am 20.08.2024 (Dienstag), gegen 16.00 Uhr in der Ederstraße in Gießen gesehen.

Frau Sommerlad ist etwa 160 cm groß, schlank und hat graue, schulterlange Haare. Sie ist Brillenträgerin und war zuletzt mit schwarzen Bermuda-Shorts und einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift "Emporio Armani" bekleidet. Die Vermisste hat sich in der Vergangenheit im Obdachlosenmilieu aufgehalten.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat Frau Sommerlad seit dem 20.08.2024 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise unter Tel.: (0641) 7006-6555 an die Kriminalpolizei in Gießen oder an jede andere Polizeidienststelle.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell