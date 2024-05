POL-GI: Pohlheim: 17-Jährige vermisst

Gießen (ots) - Linden: Einbruch Ein Einfamilienhaus in Großen-Linden wählte ein unbekannter Krimineller für seinen Einbruch am Dienstag (30.4.) aus. Nachdem er vergeblich versuchte, eine Terrassentür aufzuhebeln, gelang es ihm schließlich, ein Fenster des Hauses in der Straße Am Bergwerkswald aufzubrechen. Aus den Wohnräumen klaute der Einbrecher u.a. Schmuck. ...

mehr