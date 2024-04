POL-GI: Die Polizei bittet um Mithilfe: 15-jähriger Ricco D. aus Lauterbach vermisst

Gießen (ots) - Lich: Kabeldiebe auf Firmengelände In Langsdorf schlugen Diebe auf dem Grundstück einer Gebäudetechnikfirma zu. Dazu durchtrennten sie einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Dort klauten sie diverse Kabel im Wert von etwa 2.000 Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Diebstahl in der Blumenstraße wurde am Dienstag ...

