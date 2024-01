POL-GI: Gießen: 15-jährige Rina J. aus Gießen vermisst

Gießen (ots) - Ihre Schutzfrau vor Ort, Manuela Göb, läd am 31.01.2024 um 19 Uhr in den Sitzungsraum des Seniorenzentrums gegenüber der Gemeindeverwaltung Heuchelheim ein. Zusammen mit ihrer Kollegin Claudia Zanke von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Landkreises Gießen informiert sie über - aktuelle Gefahren an der Haustür - aktuelle Gefahren am ...

mehr