POL-GI: Reiskirchen: 57-jährige Barbara C. weiterhin vermisst (Ergänzung zur Vermisstenmeldung des Führungs- und Lagedienstes vom 07.01.2024, 13:00 Uhr)

Gießen (ots) - Gießen/ Linden: Einbrüche Durch das Aufhebeln der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Hammstraße gelangte ein Dieb am Montag, 8. Januar, gegen 22.15 Uhr in das Gebäude. Dort öffnete er gewaltsam zwei Parzellen im Keller und entwendete eine Tastatur und eine externe Festplatte im Gesamtwert von etwa 50 Euro. Zudem entstand an der Tür ein mehrere hundert Euro hoher Schaden. Ein Bewohner bemerkte ...

