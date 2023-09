Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wettenberg: Wo ist Lena-Marie W.?

Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit Donnerstag (28.09.2023) wird die 15-jährige Lena-Marie W. aus Wettenberg vermisst. Sie wurde zuletzt gestern gegen 12.45 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Wißmar gesehen. Seitdem ist nicht bekannt, wo sie sich aufhält.

Die Vermisste ist 172 cm groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat schulterlange braune Haare, blaue Augen und trägt eine Brille. Sie war zuletzt bekleidet mit grauer Jogginghose, schwarzem Pulli und schwarzen "Nike Air Max"- Turnschuhen. Sie trägt zudem vermutlich einen schwarzen Rucksack bei sich.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Gießen unter 0641 7006-6555 oder an jede andere Polizeidienststelle.

