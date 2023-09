Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Hungen: Wo ist Dennis Fraizer?

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Hungen: Wo ist Dennis Fraizer?

Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit heute Morgen wird der 31-jährige Dennis Fraizer aus Hungen vermisst. Er benötigt dringend ärztliche Hilfe. Herr Fraizer ist vermutlich mit einem weißen Kia Optima mit den Kennzeichen GI-DF 113 unterwegs. Herr Fraizer ist ca. 175 cm groß, hat eine kompakte Statur und dunkelblonde, kurze Haare. An beiden Oberarmen hat er Tätowierungen. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Gießen unter 0641 7006-6555 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell