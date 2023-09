Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen/Braunfels: Wo ist Alexander Werner?

Gießen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe: Seit heute Morgen wird der 59-jährige Alexander Werner aus Braunfels vermisst. Herr Werner befand sich bis heute früh in Behandlung in der Gießener Uniklinik. Von dort ist er abgängig. Er benötigt dringend ärztliche Hilfe. Der Vermisste ist 175 cm groß und führt einen Gehstock mit sich. Er spricht deutsch mit russischem Akzent. Auffällig sind seine tätowierten Arme und eine genähte Wunde an einer kahlen Stelle an der linken Kopfseite.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Gießen unter 0641 7006-6555 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell