Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Korrekturmeldung- Polizei sucht nach 27-Jährigen aus Gießen

Gießen (ots)

In der Pressemeldung von 11.30 Uhr hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ich bitte um Löschung der alten Meldung und Übernahme der nachfolgenden Mitteilung:

Die Polizei sucht seid gestern nach dem 27-jährigen Hasan Karav aus Gießen. Der Vermisste ging gegen 16.40 Uhr im Bereich des Christoph-Rübsamen-Steg in die Lahn, durchschwamm sie und kletterte auf der anderen Seite (Uferweg) zunächst wieder hinaus. Nach Angaben einer weiteren Zeugin stieg der Mann anschließend in der Nähe wieder in die Lahn. Dort wurde er offenbar zuletzt gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen an der Lahn und im Wohnumfeld des Vermissten verliefen negativ. Mehrere Polizisten, ein Polizeihubschrauber und das Technische Hilfswerk waren bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Der Vermisste ist etwa 1,68 Meter groß, schlank, hat dunkle wellige Haare und einen Vollbart. Er trug vermutlich eine Boxershorts.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Ein Fotos des Vermissten wird ggf. nachgereicht.

