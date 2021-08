Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 17 - Jährige aus Grünberg vermisst

Grünberg/Limburg:

Die Polizei sucht seit wenigen Tagen (14. August) nach Lea-Michelle Hilfrich. Die Heranwachsende hielt sich zuletzt in einer Wohngruppe in Grünberg und anschließend noch in einer Jugendeinrichtung in Limburg auf.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Die Vermisste ist etwa 160 Zentimeter groß, schlank und hat kurze braune Haare. Sie trägt eine Brille und war zuletzt mit einem schwarzen Shirt und grauer Jogginghose bekleidet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Ein Bild der Vermissten ist auf unserer Internetseite zu finden:

https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/0f8/broker.jsp?uCon=a7d1eee7-a06b-71c6-866a-507c9d65f2e2&uTem=8ed702cd-aff2-3941-cd47-a0a30165474d&uMen=0f86f936-f352-c413-4330-f43bb838f39b

