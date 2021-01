Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 63-jähriger vermisst - Die Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Gießen:

Der 63-jährige Kurt Steinmetz aus Gießen wird vermisst. Zuletzt wurde der Vermisste am 15/16. Januar in Lich und Gießen gesehen. Die Polizei wurde am Montag über das Verschwinden des Gießeners unterrichtet.

Durchgeführte Maßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste medizinischer Hilfe bedarf. Nunmehr wenden sich die Ermittler mit einem Bild und einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit und hoffen auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der 63-jährige ist 1,70 Meter groß, schlank und geht etwas gebückt.

Wer hat den Vermissten seit seit Samstag, den 16.01.2021, gesehen?

Kennt jemand seinen aktuellen Aufenthaltsort?

Kann jemand sachdienliche Angaben, die zum Auffinden des Gesuchten führen können?

Meldungen an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell