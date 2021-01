Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Hungen: Polizei sucht vermissten Hans Joachim Schnell

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 22.01.2021:

Hungen: Polizei sucht vermissten Hans Joachim Schnell

Seit Donnerstagabend wird der 71 - Jährige Hans Joachim Schnell aus Hungen vermisst. Nachdem am Freitagmorgen Vermisstenanzeige erstattet wurde, fahndet die Polizei nach dem Hungener.

Er wurde zuletzt in den Abendstunden des 21.1.21 gesehen und soll mit einem blaugrünen E-Bike unterwegs sein. Der Vermisste hat schütteres graues Haar und ist etwa 175 Zentimeter groß. Er soll Fahrradkleidung (schwarze Jacke sowie graue Mütze, keinen Helm) getragen haben.

Ein Bild des Vermissten ist beigefügt.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grünberg zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell