POL-GI: Gießen - Wo ist Jan K.?

Gießen (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach Jan K. aus Gießen.

Der 17-jährige wurde letztmals am Samstagnachmittag (12.09.2020) gegen 17.30 Uhr in Gießen-Wieseck gesehen. Er kehrte nicht, wie vereinbart, am Abend wieder zurück. Auf seinem Mobiltelefon konnte er bislang nicht erreicht werden.

Jan ist etwa 1,75 m groß und 70 kg schwer. Er trägt kurze, lila-schwarz gefärbte Haare. Vermutlich ist er dunkel gekleidet.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Minderjährigen richten Sie bitte an die Kripo in Gießen (Tel. 0641/700 60) oder jede andere Polizeidienststelle.

