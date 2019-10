Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 48-jährige Frau in Gießen vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe!

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

(Gießen) Seit heute Morgen (Montag, 07.10.2019) wird die 48-jährige Silke Jünger aus Gießen vermisst. Zuletzt wurde die Frau von ihrem Ehemann an der Wohnanschrift am Sonntagabend (06. Oktober) gesehen. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung und dem Bild der Vermissten erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthalt. Die Vermisste bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Umgehend eingeleitete Suchmaßnahmen und Überprüfungen von Landes- und Bundespolizei verliefen bislang ohne Erfolg. Aktuell kommen unter anderem neben Mantrailer-Hunden auch ein Hubschrauber in Gießen zum Einsatz. Beschreibung der Vermissten: Die Gesuchte ist 1,74 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat schulterlange, dunkelblonde Haare. Auf dem linken und rechten Oberarm sind Tattoos. Sie hat vermutlich eine dunkelblaue Steppjacke und schwarze Sportschuhe an.

Die Gießener Kripo bittet um die Mithilfe der Bevölkerung und fragt: -Wer hat die Gesuchte gesehen? Kennt jemand den aktuellen Aufenthalt der Frau? -Kann jemand sonst sachdienliche Angaben machen, die zum Auffinden der Gesuchten führen können? Meldungen erbittet die Kripo Gießen an Tel.: 0641/7006-2555 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Hinweis für die Medien: In der digitalen Pressemappe ist ein Lichtbild der Vermissten abgelegt. Dieses Bild kann zum Zweck der Vermisstenfahndung genutzt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell