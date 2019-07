Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 08.07.2019: Polizeibeamte setzen Taser ein+++Mehrere Schlägereien gemeldet+++Scheune in Nonnenroth offenbar angezündet

Gießen (ots)

Gießen: Einbrecher erbeuten Schmuck

Ein Kellerfenster haben ungebetene Gäste zwischen dem frühen Samstagmorgen und Sonntagmorgen an einem Wohnhaus in der Graudenzer Straße aufgebrochen. Die Diebe stiegen dann in das Haus ein und durchsuchten mehrere Zimmer. Mit den Schmuckstücken verschwanden sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zwei Männer schlagen zu

In einer Diskothek im Oberlachweg kam es am frühen Samstagmorgen zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 18 - Jähriger von zwei Unbekannten mehrfach mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Als eine Zeugin dem 28 - Jährigen helfen wollte, schlugen die Angreifer auch auf sie ein. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 02.30 Uhr, etwas von der Tat mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Ludwigstraße

Zu einer Auseinandersetzung, die offenbar zwischen zwei Personengruppen, stattfand, sucht die Polizei Zeugen. Die Beteiligten gerieten sich gegen 04.00 Uhr (Samstagmorgen) bereits vor einer Gaststätte in die Haare. Der Streit soll sich dann aber auch in der Liebigstraße fortgesetzt haben. Ein 23 - Jähriger musste in einer Klinik behandelt werden. Offenbar hatte er Schläge und Tritte abbekommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Polizisten müssen bei Festnahme Taser einsetzen

Mit Hilfe des sogenannten "Tasers" konnten Polizeibeamte am Samstagmittag in Klein-Linden offenbar Schlimmeres verhindern. Der 40 - Jährige wurde nach der erfolgten Festnahme in eine Psychiatrie eingewiesen. Gegen 12.00 Uhr wurde die Polizei verständigt. Ein Zeuge teilte mit, dass eine männliche Person in einem Wohnhaus in der Hermann-Rau-Straße randalieren würde. Offenbar hatte der alkoholisierte Mann andere Personen massiv bedroht. Gegenüber einer Streife, die zuerst in Klein-Linden eintraf, zeigte sich der Mann sehr aggressiv und bedrohte die Beamten mit einer Glasflasche. Als eine weitere Streife eintraf, wurde der Einsatz des Elektroimpulsgerätes gegenüber dem 40 - Jährigen mehrfach angedroht. Trotz der Androhung versuchte der Mann mehrfach die Beamten anzugreifen und zu verletzen. Erst der durchgeführte Einsatz des Tasers führte dazu, dass der 40 - Jährige ins Gras fiel und dann festgenommen werden konnte. Er erlitt leichte Verletzungen. Im Anschluss brachten die Beamten den Mann dann in die Klinik.

Gießen: Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung

Mit Schlägen und Tritten hat ein 33 - Jähriger am frühen Samstagmorgen in der Rödgener Straße offenbar einen 20 - Jährigen traktiert. Der Asylbewerber aus Tunesien hatte den Marokkaner mehrfach geschlagen und getreten. Nach der Festnahme stellte es sich heraus, dass der mutmaßliche Schläger offenbar angetrunken war. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1 Promille.

Gießen: Mit Klautasche in Kaufhaus erwischt

Drei Männer wurden am Samstagnachmittag in einem Kaufhaus im Seltersweg festgenommen. Die drei Asylbewerber aus Georgien im Alter von 23, 25 und 29 Jahren hatten offenbar Rasierklingen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Dabei setzten sie speziell dafür präparierte Taschen ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Brand einer Scheune in Nonnenroth

Erste Ermittlungsergebnisse brachte die Untersuchung einer Brandstelle am Montagmorgen in Nonnenroth. In der Straße Am Hainberg hatten Zeugen am Sonntag, gegen 05.00 Uhr, die Feuerwehr verständigt. Eine Scheune war komplett niedergebrannt. Der Schaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Die heute durchgeführte erste Untersuchung der Brandermittler ergab Hinweise darauf, dass der Brand offenbar nicht durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Vielmehr ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Die Kripo sucht daher Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Buseck: Ermittlungen nach dem Tod eines Schafes eingeleitet

Polizeiliche Ermittlungen wurden am Sonntagmorgen nach dem Tod eines Schafes auf einer Weide in der Daubringer Straße in Alten-Buseck eingeleitet. Die Besitzerin hatte das Schaf an diesem Morgen leblos aufgefunden. Möglicherweise haben Unbekannte einen Apfel, in dem sich Gift befand, auf die Wiese geworfen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Fahrradfahrer flüchtet

In der Rodheimer Straße kam es am Sonntag, gegen 20.00 Uhr, zu einem Unfall, in dessen Folge der beteiligte Radfahrer flüchtete. Offenbar war der Radfahrer entgegengesetzt unterwegs und fuhr gegen die Front eines PKW. Mehrere Personen wollten dem gestürzten und offenbar verletzten Radfahrer helfen. Dieser lehnte aber ab und flüchtete. Der Mann soll dunkelhäutig und zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Er soll schwarze kurze Haare haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Verletzte Fahrradfahrerin

In der Sudetenlandstraße wurde am Sonntag, gegen 20.00 Uhr, eine 54 - jährige Radfahrerin im Gesicht verletzt. Die Frau war mit ihrem Rad an einem geparkten Auto vorbeigefahren, als ein 34 - Jähriger die Fahrertür seines PKW öffnete. Die Frau stürzte offenbar dadurch. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Smart nach Unfallflucht in der Westanlage gesucht

Der Fahrer eines dunklen Smarts wird nach einer Unfallflucht am Freitag, zwischen 10.00 und 13.15 Uhr, gesucht. Offenbar war das Auto in einen Unfall verwickelt. Danach fuhr der Verursacher davon. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro an dem weißen 1er BMW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Heuchelheim: Schwarzer Jeep nach Unfallflucht gesucht

Nach einem am Außenspiegel beschädigten schwarzen Jeep mit Gießener Kennzeichen sucht die Polizei. Der Geländewagen war in einen Unfall im Begegnungsverkehr verwickelt. Der Geländewagen war in Richtung Rodheimer Straße und offenbar zu weit links unterwegs. Dabei traf der Außenspiegel den Spiegel eines entgegenkommenden Skoda. Der Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

