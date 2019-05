Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 24.05.2019: Grünberg: Mehrere Kinder nach Busfahrt mit Kreislaufproblemen

Gießen (ots)

Gegen 13.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass bei einem Halt an der Raststätte Reinharshain Nord (an der A 5) 56 Schüler und vier Betreuer ausgestiegen sind. Der Busfahrer fuhr danach, ohne die Insassen, in Richtung Süden weiter.

Bei den ersten Meldungen stellte es sich heraus, dass der Reisebus schon mehrere Stunden unterwegs war und Insassen während der Fahrt über Kreislaufprobleme klagten. In Bad Hersfeld kam es zu einem uns bekannten ersten Halt. Zwei Schüler mussten medizinisch behandelt werden und wurden dort in ein Krankenhaus gebracht.

Danach setzte der Bus seine Fahrt fort. Auf der Fahrt klagten noch weitere Insassen über Kreislaufprobleme. Der Busfahrer hielt an der Raststätte Reinhardshain Nord an. Alle Insassen stiegen dort aus, während der Busfahrer seine Fahrt ohne alle Insassen weiter in Richtung Süden fortsetzte.

An der Raststätte Reinhardshain Nord mussten insgesamt weitere zehn Schüler behandelt werden. Mehrere Streifenwagen und Rettungskräfte sind dort derzeit eingesetzt.

Der Busfahrer konnte in Südhessen gegen 15.00 Uhr angetroffen werden. Die eingeleiteten Ermittlungen sollen unter anderem ergeben, ob möglicherweise ein technischer Defekt an dem Bus vorlag. Die Ermittlungen dauern, auch zur Person des Busfahrers, noch an.

Bei den Schülern handelt es sich um Schüler aus Südhessen im Alter von etwa 12 Jahren.

Eine Pressesprecherin (Kerstin Müller) wird an der Raststätte sein und die Presse betreuen. Die Raststätte befindet sich zwischen den Anschlussstellen Grünberg und Reiskirchen.

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Sabine Richter Pressesprecherin

