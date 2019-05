Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 02.05.2019: Reiskirchen: Gemüse auf der A 5 - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gießen (ots)

Zu einer Unfallflucht, die einige Auswirkungen hatte, kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der A 5 bei Reiskirchen. Zwei Fahrspuren mussten für fast zwei Stunden gesperrt werden. Ein 45 - jähriger Fahrer eines Kleinlasters (mit Anhänger) aus Eisenach war gegen 05.45 Uhr auf der A 5 in Richtung Kassel unterwegs und benutzte die mittlere Fahrspur. Ein Lasterfahrer, der zur selben Zeit auf der rechten Spur unterwegs war, fuhr offenbar von der rechten Spur auf die linke Spur. Offenbar hatte der Lasterfahrer das Gespann des Eisenachers übersehen. Nach einem Zusammenstoßkippte der mit Gemüse beladene Anhänger um. Die Ladung fiel auf die Fahrbahn. Der 45 - Jährige konnte den Kleinlaster dann zum Stehen bringen. Trotz Schadens von etwa 20.000 Euro fuhr der Lasterfahrer dann in Richtung Kassel davon. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell