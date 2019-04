Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 02.04.2018: Lich: Kripo sucht mittels Phantombild nach Einbrecher

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Mittels Phantombild sucht die Gießener Kripo nach einem Mann, der am Sonntag, 17.03.2019, in ein Wohnhaus im Plantanenring in Lich eingebrochen ist. Der Unbekannte wurde von den heimkehrenden Bewohnern überrascht. Aufgrund der Zeugenangaben konnte ein Phantombild angefertigt werden.

Der Täter, der nach der Tat flüchten konnte, soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und ca. 180 Zentimeter groß sein. Laut Zeugenangaben soll er schwarze kurze Haare und eher blasse Hautfarbe haben. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen gewesen.

Der Täter hatte an diesem Sonntagabend zunächst versucht, eine Terrassentür aufzubrechen. Als dies misslang, hebelte der Einbrecher dann an der Kellertür. Hier hatte er Erfolg und gelang in das Wohnhaus. Als er ein Zimmer nach Wertsachen durchsuchte, wurde er von den Zeugen überrascht. Nach der "Begegnung" konnte der Mann fliehen. Eine Fahndung brachte nichts ein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Das Phantombild ist der Pressemeldung beigefügt.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell