Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 14.03.2019: Dealer in Gießen festgenommen

Gießen (ots)

Gießen: Drogendealer in Haft

Am Dienstag haben Drogenfahnder einen 27-jährigen Mann, der bei den Lahnwiesen in Gießen mit Drogen gehandelt hat, auf frischer Tat beobachtet und festgenommen. Der Verdächtige war gerade dabei, Betäubungsmittel an einen Jugendlichen Drogen zu verkaufen, als die Fahnder zugriffen. Die Ermittler stießen ebenfalls auf einen von dem Dealer genutztes Drogenversteck. Darin befanden sich mehrere Verkaufspäckchen Marihuana. Die Beamten stellten das Marihuana sowie das Mobiltelefon des 27-Jährigen sicher. Der Tatverdächtige ist nigerianischer Asylbewerber und der Vergangenheit einschlägig in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen erließ. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Sabine Richter

Pressesprecherin

