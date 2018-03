POL-GI: Pressemeldungen vom 01.03.3018: Betrüger gibt sich als falscher Bankmitarbeiter aus - Raubüberfall auf Getränkemarkt und Postfiliale

Gießen (ots) - Lich: Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus - 2.000 Euro weg

Eine 88 - Jährige aus Lich wurde am letzten Freitag offenbar Opfer von Betrügern. 2.000 Euro hoben die Diebe mit der erlangten EC-Karte der Frau ab! Bei der perfiden Masche gab sich einer der Gauner als Mitarbeiter eines Geldinstitutes aus und ließ sich die Bankkarte mitsamt PIN aushändigen. Offenbar begann der Betrug schon einen Tag zuvor, am Donnerstag (22.02.2018). Die Frau hatte zur Mittagszeit in Langsdorf Geld abgehoben und wurde offenbar von einer Fremden dabei beobachtet. Die Unbekannte, die untersetzt und etwa 165 Zentimeter groß sein soll, machte die 88 - Jährige noch auf eine zurückgelassene Tasche aufmerksam und zeigte sich auffallend freundlich. Vermutlich hatte die Fremde das "Geldabheben" beobachtet und war dann der ahnungslosen Frau bis an deren Wohnhaus gefolgt. Am nächsten Tag (23.2.2018) klingelte es dann an der Tür in Langsdorf. Ein Mann, etwa 45 Jahre alt, stand davor und gab sich als Mitarbeiter des örtlichen Geldinstitutes aus. Er fragte die Seniorin, ob sie gestern Geld abgehoben habe. Als sie dies bejahte, schilderte er ihr dass dies sehr wahrscheinlich eine Fehlbuchung gewesen wäre und dass er ihre Bankkarte mitnehmen müsse. Um die Überprüfungen durchzuführen, müsse er auch die dazugehörige PIN wissen. Wenig später verschwand er mit der Karte und der PIN. Er versicherte der Licherin, dass er nach knapp einer Stunde wiederkommen werde. Als sich dann nach einer Weile nichts tat, rief die 88 - Jährige bei der Bank an. Dabei stellte sich der Betrug heraus. Bis dahin hatte der Unbekannte mit der Karte der Frau an einem Geldautomaten in Hungen bereits 2.000 Euro abgehoben. Sehr wahrscheinlich hatte der "falsche Bankmitarbeiter" eine Komplizin! Sie hatte tags zuvor vermutlich für ihn beim Geldabheben schon alles ausbaldowert. Der Täter soll zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein und eine schlanke Figur haben. Er soll dunkle glatte Haare haben und deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Raubüberfall auf Getränkemarkt in der Grünberger Straße

Mehrere Hundert Euro erbeutete ein Unbekannter am Mittwoch, gegen 21.15 Uhr, aus einem Getränkemarkt in der Grünberger Straße. Der Unbekannte hatte den Markt betreten und zunächst zwei Kunden dazu aufgefordert, Markt zu verlassen. Anschließend bedrohte er einen 21 - Jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Er nahm dann mehrere Hundert Euro aus der Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung. Ein bislang unbekannter Zeuge hatte dem Angestellten noch mitgeteilt, dass vor dem Markt möglicherweise eine weitere Person "Schmiere" gestanden habe. Im Zuge der Fahndung wurden mehrere Personen überprüft. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden. Der Räuber soll etwa 170 Zentimeter groß sein und eine dunkle Hautfarbe haben. Er sprach fließend Deutsch (ohne Akzent) und soll dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Raub auf Postfiliale

Wenige Hundert Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch, gegen 17.40 Uhr, aus einer Postfiliale in der Rabenauer Straße in Wieseck entwendet. Der Unbekannte hatte das Geschäft alleine betreten und eine 49 - Jährige Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Er ließ sich Bargeldgeld aushändigen und verschwand danach zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Schule. Der Räuber soll etwa 175 Zentimeter groß, schlank und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Der Täter soll helle Haut haben und neben einem dunklen Kapuzenpulli eine dunkelblaue Daunenjacke sowie eine graue Jogginghose sowie schwarzweiße Turnschuhe getragen haben. Auch in diesem Fall sucht die Gießener Kripo dringend Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Beide Kennzeichen weg

In der Hardtallee hatten es Langfinger zwischen Dienstag und Donnerstag auf die beiden Kennzeichen GI-EX874 abgesehen. Die Unbekannten montierten die Schilder von einem Ford Fiesta ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Leeren Container aufgebrochen

In der Philipp-Reis-Straße hatten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag offenbar Pech. Die Unbekannten hatten auf dem Firmengelände einen Container aufgebrochen. Dabei mussten sie feststellen, dass nichts drin war. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Linden: Opel Corsa in der Konrad-Adenauer-Straße beschädigt und weggefahren

Mehrere Hundert Euro hoch ist der Schaden, den ein Unbekannter zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz der Stadthalle hinterlassen hat. Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Ein-oder Ausparken gegen den Opel gekommen. Danach fuhr der Verursacher einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

