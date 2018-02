POL-GI: Bombenfund in der Rödgener Straße - Umfangreiche Räumungen und Verkehrsmaßnahmen notwendig

Gießen (ots) - Gießen - Bombenfund in der Rödgener Straße - Umfangreiche Räumungen und Verkehrsmaßnahmen notwendig

Die heute (Mittwoch, 28. Februar) um kurz vor 16 Uhr bei Bauarbeiten am Haupteingang zur Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße gefundene amerikanische 50-Kilogramm- Fliegerbombe muss nach Einschätzung der Experten des Kampfmittelräumdienstes noch heute am Fundort entschärft werden. Die notwendigen Vorbereitungen zur Entschärfung umfassen Räumungen und Verkehrsmaßnahmen. Von der Räumung sind neben einem Teil der Bewohner der HEAE alle Bewohner in einem Radius von etwa 500 Metern um den Fundort betroffen. Der genaue Räumungsbereich wird derzeit noch mit den Experten des Kampfmittelräumdienstes abgestimmt. Der Zeitpunkt der Entschärfung hängt ab vom Ende der Räumung und steht noch nicht fest. Polizei und Feuerwehr werden von Haus zu Haus unterwegs sein und zusätzlich Lautsprecherdurchsagen durchführen. Bereits jetzt gibt es erste Verkehrssperrungen. Über den Einsatz wird fortlaufend berichtet. (Twitter @polizei_mh Facebook: RP Gießen)

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell