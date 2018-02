POL-GI: Ladendiebe in Gießen geschnappt ++ Einbruchsversuche in Stadt und Landkreis ++ Schmierereien am Bahndamm in Gießen ++ Fahrten unter Drogeneinfluss in Staufenberg ++ Unfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots) - Pressemeldungen 28.02.2018

Ladendiebe erwischt

Gießen: Ein Detektiv erwischte am Dienstag gegen 19.25 Uhr zwei Diebe in einem Kaufhaus im Seltersweg. Dort hatten der 20 und 22 Jahre alte Algerier Jacke, Pulli und Unterwäsche im Wert von 140 Euro versucht aus dem Laden zu schmuggeln, ohne diese bezahlt zu haben. Die Sicherungsetiketten hatten die Asylbewerber dazu entfernt. Nachdem die Polizei hinzugezogen wurde stellte sich heraus, dass die beiden zuvor bereits in einem anderen Kaufhaus Ware im Wert von knapp 40 Euro entwendet hatten. Gegen beide laufen nun Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls.

Einbruch am Unteren Hardthof

Gießen: Im Laufe der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bislang Unbekannte die Tür zu einem Bürogebäude am Unteren Hardthof aufzuhebeln. Da die Tür dem Angriff stand hielt, blieb es bei Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Gießen, Tel.: 0641/7006-3555 entgegen.

Parfumdiebe erwischt

Gießen: Den richtigen Riecher hatten eine aufmerksame Verkäuferin und Detektive eines Gießener Kaufhauses im Seltersweg am Dienstag gegen 15.40 Uhr. Sie beobachteten eine Gruppe Personen beim Diebstahl von Parfums. Als die Detektive sie kontrollieren wollten, konnte einer der Diebe festgehalten werden. Ein anderer wurde kurz darauf von der hinzugerufenen Polizei gestellt. Weitere Männer und Frauen aus der Gruppe konnten unerkannt entkommen. Bei den beiden Festgenommen handelt es sich um einen 28 und einen 45 Jahre alten Rumänen aus dem Dillkreis. In den Rucksäcken der Männer fand die Polizei das entwendete Parfum. Das gestohlene Duftwasser hatte einen Gesamtwert von etwa 1400 Euro.

Schmierereien am Bahndamm - Zeugen gesucht!

Gießen: An einer Mauer des Bahndamms im Riegelpfad fiel am Dienstag ein schwarzes Hakenkreuz auf. Es ist bislang nicht bekannt, wann bzw. wer das verbotene Symbol mit schwarzer Sprühfarbe dort anbrachte. Die Kriminalpolizei Gießen, Tel.: 0641/7006-2555 sucht in diesem Zusammenhang Personen, die Hinweise auf den Sprüher bzw. den Entstehungszeitraum des Graffito geben können.

Kennzeichen abmontiert

Gießen: Das vordere Kennzeichen eines VW Golf wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch abmontiert und entwendet. Der schwarze PKW war im Mohrunger Weg geparkt, als die Tat geschah. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der Kennzeichen mit SI-Kennung nimmt die Polizei Gießen, Tel.: 0641/7006-3755 entgegen.

Einbrecher ohne Beute - Zeugen gesucht!

Gießen: In ein Firmengebäude im Leihgesterner Weg drangen bislang Unbekannte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein. Nachdem sie zunächst erfolglos versucht hatten die Eingangstür aufzubrechen, schlugen sie Fenster ein und gelangten so in das Haus. Bei ihrer Absuche nach Diebesgut wurden sie offenbar nicht fündig und verließen den Tatort unverrichteter Dinge. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Bewegungsmelder abgerissen - Versuchten Einbrecher ihr Glück?

Heuchelheim: Anwohner eines Einfamilienhauses in der Sudetenstraße waren am Dienstag gegen 20 Uhr durch verdächtige Geräusche im Hof des Anwesens aufmerksam geworden. Als sie nachschauten stellten sie fest, dass die Bewegungsmelder seitlich der Eingangstür abgerissen waren. Offenbar war dies das Werk von Einbrechern, die von ihrer Tatbegehung abgerückten, als sie die Anwesenheit der Bewohner bemerkten.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Staufenberg/Buseck: Einer Polizeistreife ging am Mittwoch gegen Mitternacht ein BMW-Fahrer ins Netz. Im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle in der Didierstraße in Mainzlar fiel den Polizisten auf, dass der 20-jährige Fahrer offenbar durch Drogen berauscht war. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Drogenbesitz und Fahren unter Drogeneinfluss. Bereits am Montag gegen 17.20 Uhr stellten Polizisten am Daubringer Pass zwischen Buseck und Staufenberg einen Rollerfahrer. Der 33-Jährige Fahrer war ebenfalls von Drogen berauscht, weshalb gegen ihn Verfahren wegen Drogenbesitz und Fahren unter Drogeneinfluss erhoben werden. Außerdem stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der Busecker nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Einbrecher überrascht

Fernwald: Über das aufgehebelte Fenster eines Arbeitszimmers versuchten am Dienstag gegen 18.50 Uhr zwei Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Steinbach, Am Lutherberg zu gelangen. Als die Wohnungsinhaberin sie bei ihrem Treiben überraschte, traten sie ohne Beute die Flucht an. Die Täter können beschrieben werden, als etwa 180 cm groß und waren dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Unfälle und Unfallfluchten

Grünberg: Einem in der Leipziger Straße geparkten Ford Kuga fuhr vermutlich beim Rangieren ein anderes Fahrzeug in das Heck. Beim Unfall am Montag zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro am Kofferraumdeckel und der Beleuchtung. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

In der Gießener Straße in Richtung Innenstadt wurde am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 11.50 Uhr ebenfalls ein Fahrzeug beschädigt. Im Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW einen dort geparkten schwarzen Toyota Yaris. Bei diesem wurde der Außenspiegel abgefahren. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise erbittet die Polizei in Grünberg, Tel.: 06401/9143-0.

Seitlich gerammt und davongefahren

Staufenberg: Eine 44-jährige Lahnauerin befuhr mit ihrem Seat am Dienstag um kurz vor 19 Uhr die A480 in Richtung Wettenberg. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit an die Witterungs- und Straßenverhältnisse, wurde sie von einem Fahrzeug gerammt, das auf dem linken der beiden Fahrstreifen in die gleiche Richtung fuhr. Der Fahrer dieses Wagens verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte beim Zusammenstoß die linke Seite des Kleinwagens der Lahnauerin. Ohne anzuhalten, setzte er nach dem Crash seine Fahrt fort und ließ die zum Glück nur erschrockene, aber unverletzte Frau mit einem Sachschaden am Auto von etwa 6500 Euro zurück. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zum möglichen Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 entgegen.

Fahrertür beschädigt und davongefahren - Zeugen gesucht!

Pohlheim: Nachdem eine Pohlheimerin am Dienstag gegen 18 Uhr ihren Renault Clio unbeschädigt in der Herderstraße in Watzenborn-Steinberg geparkt hatte, musste sie am Mittwoch früh feststellen, dass das Auto beschädigt war. Die Fahrertür ließ sich nicht mehr öffnen, es befand sich eine Delle und Kratzer im Lack. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug beim Rangieren ihren Kleinwagen touchiert und sich trotz des Unfalls entfernt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Zeugen beobachten Unfallflucht

Gießen: Ein LKW stieß am Dienstag gegen 13 Uhr beim Rangieren in der Siemensstraße gegen einen dort geparkten Ford Mondeo Kombi und beschädigte hierbei die linke hintere Tür des Fahrzeuges. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 800 Euro zu kümmern, setzte der Fahrer des LKW seine Fahrt fort. Aufmerksame Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen und informierten die Polizei. Den Unfallfahrer erwartet ein Verfahren wegen Unfallflucht.

Unfallflucht durch aufmerksame Zeugin geklärt

Gießen: Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht geklärt werden konnte. Nachdem am Dienstag gegen 14.15 Uhr ein geparkter Audi A5 angefahren wurde, setzte die 35-jährige Fahrerin eines blauen Dacia ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Schaden an der Stoßstange und der Motorhaube des Audi war auf etwa 750 Euro zu beziffern. Weil die Zeugin das Geschehen der Polizei gemeldet hatte, konnte diese das Unfallfahrzeug und die Fahrerin aus dem Lahn-Dill-Kreis ermitteln. Die Beschädigung an der hinteren Stoßstange ihres Fahrzeuges spiegelten den Anstoß wieder. Ein Verfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

