POL-GI: Pressemeldungen vom 27.02.2018: Einbrecher in der Ringallee unterwegs - Schlepper weg - Zwei Auto werden in Graben geschleudert

Gießen (ots) - Gießen: Einbrecher in der Ringallee

Mehr Zeit verbracht haben Einbrecher vermutlich zwischen Freitag und Montag auf einem Grundstück in der Gießener Ringallee. Die Täter hatten dort ein Metalltor aufgebrochen und dann Container mit brachialer Gewalt geöffnet. Auch machten sie sich an einer Strandbar zu schaffen. Neben Spirituosen holten sich die Täter auch verschiedene Elektrogeräte wie einen Laptop und einen Receiver. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Einachsschlepper entwendet

In der Sackgasse in Burkhardsfelden hatten es Langfinger auf einen sogenannten Einachsschlepper der Marke Bouyers abgesehen. Die Unbekannten hatten die Arbeitsmaschine von einem verschlossenen Grundstück weggefahren. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Einbruchversuch in Bürogebäude

Vergeblich gehebelt haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an der Tür eines Bürogebäudes in der Straße "Unterer Hardthof. Offenbar flüchteten die Täter den Hebelversuchen in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: In den Straßengraben geschleudert - Unfall auf der B 457

Ein Schaden von etwa 12.000 Euro entstand am Dienstagmittag (gegen 12.40 Uhr) auf der Bundesstraße 457 bei Fernwald. Verletzt wurde niemand. Der Unfall ereignete sich auf dem noch zweispurigen Streckenabschnitt der Bundesstraße. Ein 25 - Jähriger Autofahrer aus Hungen, der aus Richtung Gießen kam, wollte ein Anhängergespann überholen und fuhr dazu auf die linke Fahrspur. Offenbar übersah er dabei den PKW eines 18 - Jährigen aus Dresden. Er fuhr mit seinem Mercedes auf den Volvo des 18 - Jährigen auf. Beide Autos gerieten ins Schleudern und kamen im Graben zum Stehen. Beide Personen blieben unverletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Staub und die Folgen

In der Alsfelder Straße musste ein 37 - Jähriger aus Mücke, der in Richtung Alsfeld unterwegs war, offenbar wegen einer Staubwolke abbremsen. Vermutlich hatten Baumstutzarbeiten auf der anderen Straßenseite den Staubflug ausgelöst. Eine 71 - Jährige aus Grünberg hatte das Bremsmanöver des Mannes offenbar zu spät bemerkt und fuhr mit ihrem Auto auf den PKW des Mannes auf. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Langgöns: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag, gegen 16.20 Uhr, auf der A 45 bei Langgöns. Verursacht wurde der Unfall vermutlich durch eine 50 - Jährige Autofahrerin aus Linden. Sie war, wie ein 22 - Jähriger aus Recklinghausen, in Richtung Hanau unterwegs. Vermutlich hatte sie nicht mitbekommen, dass der 22 - Jährige sein Auto wegen eines Rückstaus anhalten musste. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 9930.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell