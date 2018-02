POL-GI: Pressemeldung vom 27.02.2018: Gießen: Raubversuch im Blumengeschäft

Gießen (ots) - Ohne Beute musste ein Unbekannter am Montag, gegen 17.50 Uhr, in der Friedhofsallee aus einem Blumengeschäft flüchten. Der Unbekannte, den eine Zeugin auf etwa 25 bis 30 Jahre schätzt, hatte den Blumenladen betreten und die 22 - Jährige Angestellte mit einer Schussaffe bedroht. Anschließend forderte er die Frau dazu auf, die Kasse zu öffnen. Die 22 - Jährige rannte unmittelbar danach aus dem Geschäft. Vermutlich flüchtete der Täter dann ohne Beute und rannte zu Fuß in Richtung Marburger Straße.

Eine eingeleitete Fahndung brachte bisher keinen Erfolg.

Der Täter wird auf 175 bis 180 Zentimeter geschätzt und soll sehr schlank sein. Vermutlich sprach er gebrochenes Deutsch und sei maskiert gewesen. Neben einer schwarzen Jacke und einem Kapuzenpullover soll er eine graue Jogginghose getragen haben.

Die Gießener Kripo sucht Zeugen, die Hinweise zur gesuchten Person geben können.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

