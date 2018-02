POL-GI: Pressemeldungen vom 26.02.2018: 62 - Jähriger bei Brand schwer verletzt - Festnahme nach Einbruchversuch in Grünberg - Radfahrerin in Gießen attackiert

Gießen (ots) - Gießen: Brand in Mehrfamilienhaus im Falkweg

Ein 62 - Jähriger wurde bei einem Brand im Gießener Falkweg schwer verletzt. Das Feuer in dem mehrstöckigen Gebäude wurde der Polizei am Montag, gegen 06.30 Uhr, gemeldet. Offenbar brach der Brand in einer Küche im zweiten Stockwerk aus. Ein 62 - Jähriger Bewohner wurde danach schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Mehrere andere Hausbewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Grünberg: Festnahme nach Einbruchversuch

Einem Zeugenhinweis ist es größtenteils zu verdanken, dass drei Verdächtige am Sonntagnachmittag in Grünberg festgenommen werden konnte. Offenbar hatten sich drei Personen gegen 15.00 Uhr an einem Fenster des Jugendzentrums in der Londorfer Straße zu schaffen gemacht. Nach dem Anruf konnten Streifenwagen wenig später die drei mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Dabei handelt es sich um zwei männliche Jugendliche im Alter von 16 Jahren sowie eine 13 - Jährige. Es handelt sich allesamt um Asylbewerber aus Syrien. Die Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: In Psychiatrie gebracht

Schwer zu bändigen war ein 40 - Jähriger am Montagmorgen im Schiffenberger Weg. Der Gießener hatte gegen 07.25 Uhr eine Radfahrerin an den Haaren gezerrt und sie vom Rad gezogen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Anschließend flüchtete er auf ein Tankstellengelände. Polizeibeamte versuchten dann dort, den aggressiven Mann festzunehmen. Dabei schlug der Gießener nach den Polizisten. Nach der Festnahme wurde der 40 - Jährige zur weiteren Behandlung in eine Psychiatrie gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 19 - Jähriger ausgeraubt - Verdächtiger mit "Paris St. Germain" Trainingsanzug

Ein 19 - Jähriger wurde am Samstag, gegen 19.15 Uhr, offenbar durch mehrere Unbekannte ausgeraubt. Der Gießener war zu Fuß in der Steinstraße in Richtung Ederstraße unterwegs, als ein Radfahrer an ihm vorbei fuhr und Bargeld verlangte. Dabei soll der Unbekannte ihn mit einem Messer bedroht haben. Anschließend sollen drei weitere Personen den Radfahrer unterstützt haben. Einer davon soll eine Schusswaffe mitgeführt haben. Nachdem das Quartett Bargeld bekam, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der "Radfahrer" soll schmal und etwa 170 Zentimeter groß sein. Er soll eine schwarze Nike Jogginghose und eine dunkle Winterjacke getragen haben. Eine weitere Person soll auffallend groß sein und einen Vollbart haben. Auffällig an einem weiteren Täter soll dessen Trainingsanzug von Paris St. Germain gewesen sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Auseinandersetzung zwischen einem Somalier und einem Algerier

In der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße kam es am Samstag, gegen 13.20 Uhr, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 28 - jährigen algerischen und einem 35 - jährigen somalischen Asylbewerber. Der Algerier ging dann auf den Somalier los. Die beiden Personen konnten erst durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auseinandergebracht werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Ablauf dauern noch an.

Gießen: Elektrorad weg

Vom Hinterhof in der Fuldastraße haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ein Elektrorad der Marke Cube entwendet. Das an einem Kellergelände angeschlossene Rad der Marke Cube hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Laptop weg

Um an einen Laptop zu kommen, haben Einbrecher zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein Fenster einer Firma in der Straße "An der Automeile" aufgehebelt. Die Täter durchsuchten dann Büroräume und verschwanden mit dem Laptop der Marke Lenovo. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Autoreifen angezündet

Im Lichtenauer Weg haben Unbekannte am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, einen Autoreifen vor einem Schulgebäude angezündet. Die Fassade des Schulgebäudes wurde dabei leicht beschädigt. Ein Zeuge hatte das Ganze bemerkt und rechtzeitig die Feuerwehr verständigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Fernwald: Tür offenbar nicht verschlossen

Leicht gemacht wurde es einem Dieb am Sonntagnachmittag in der Grünberger Straße in Albach. Offenbar hatte der Unbekannte die lediglich ins Schloss gezogene Tür geöffnet und mehrere Zimmer des Hauses durchsucht. Mit mehreren Schmuckstücken verschwand der Unbekannte. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Grünberg: Ford Fiesta erheblich beschädigt

In der Gießener Straße haben Unbekannte am letzten Wochenende einen Ford Fiesta beschädigt. Die Täter traten offenbar mehrfach gegen das Auto, das auf dem Parkplatz eines Autohauses abgestellt war. Der Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Biegemaschine und Kübel entwendet

Im Hohlgraben in Reinhardshain hatten es Diebe am letzten Wochenende auf eine Biegemachine und einen Betonkübel abgesehen. Die Täter hatten ein Zaunfeld beschädigt und dann das Firmengrundstück betreten. Der Wert der Sachen liegt bei etwa 1.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Beide Schilder weg

In der Lindenstraße in Stockhausen hatten es Langfinger in der Nacht zum Samstag auf die beiden Kennzeichen GI-F6705 abgesehen. Die Schilder befanden sich an einem Peugeot. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Wettenberg: Frontalzusammenstoß

Offenbar zu schnell unterwegs war ein 19 - jähriger Autofahrer aus Wettenberg am Montagvormittag auf der Kreisstraße 169 zwischen Krofdorf und Wißmar. Der Autofahrer war gegen 10.20 Uhr in Richtung Wißmar unterwegs und kam ausgangs einer Rechtskurve offenbar auf die Gegenfahrbahn. Sein Auto prallte frontal gegen den PKW einer entgegenkommenden 68 - Jährigen aus Wettenberg. Beide mussten danach in Kliniken gebracht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht in Klein-Linden

Im Heerweg, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes kam es am Freitag, gegen 19.50 Uhr, zu einer Unfallflucht. Offenbar war ein Autofahrer beim Ausparken gegen das Heck eines Ford C-Max gekommen. Trotz eines Schadens von mehreren Hundert Euro fuhr der Unbekannte davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zettel reicht nicht aus

In der Steinstraße wird trotz eines hinterlassenen Hinweiszettels wegen einer Unfallflucht ermittelt. Ein PKW war in der Nacht zum Samstag in Höhe der Hausnummer 75 beschädigt worden. An dem Auto wurde ein Schaden von fast 2.000 Euro an der rechten Seite festgestellt. Offenbar hatte der Verursacher dann einen Zettel mit einem Namen und einer Handynummer an der Windschutzscheibe hinterlassen. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass solch ein Zettel nicht ausreichend ist. Es empfiehlt sich immer, falls niemand an der Unfallstelle angetroffen wird, die Polizei zu verständigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Fahrradfahrer flüchtet

Trotz Sturzes ist ein Radfahrer am Sonntag, gegen 18.25 Uhr, in der Walltorstraße geflüchtet. Der Unbekannte war auf der Walltorstraße in Richtung Dammstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich Walltorstraße / Dammstraße kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Mercedes eines 22 - Jährigen aus Staufenberg. Nach einer kurzen Unterhaltung fuhr der Radfahrer, der sich möglicherweise auch Verletzungen bei dem Sturz zuzog, einfach davon. An dem Auto des 22 - Jährigen entstand ein Schaden von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht auf dem "Schotter" - Parkplatz in der Georg-Schlosser-Straße

Ein roter Seat Ibiza wurde am Donnerstagabend in der Georg-Schlosser-Straße beschädigt. Der Verursacher fuhr dann einfach davon und beging eine Unfallflucht. Offenbar kam der gesuchte Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des Autos. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

