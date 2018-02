POL-GI: Pressemeldungen vom 23.02.2018: Drogensicherstellung in der Innenstadt - Schuhdieb geschnappt - Hochwertiger BMW entwendet

Gießen (ots) - Gießen: Drogenfund in der Innenstadt

Mehrere kleine Päckchen Drogen fanden Beamte der Gießener Polizei am späten Mittwochabend bei vier Verdächtigen. Die vier Personen, Asylbewerber aus Syrien und dem Irak, fielen Zeugen in der Neuen Bäue auf. Bei der Überprüfung stellte es sich heraus, dass die 16, 17 und 21 Jahre alten Verdächtigen in der Innenstadt offenbar Drogen verkauften. Mehrere Gramm an Marihuana wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Fahndung erfolgreich beendet

Mehrere Schuhe hatte ein 38 - Jähriger Russe offenbar am Donnerstagmittag aus einem Geschäft am Seltersweg entwendet. Der Mann wurde dabei von einer Zeugin erwischt. Als er die Schuhe herausgeben sollte, schubste er die Zeugin weg und flüchtete. Aufgrund der guten Beschreibung konnte der mutmaßliche Diebe knapp eine Stunde nach der Tat im Park an der Südanlage angetroffen und festgenommen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: xDrive BMW entwendet

Im Burgenring in Wieseck haben Unbekannte einen grauen BMW entwendet. Die Täter hatten das Auto mit den Kennzeichen GI-BC171 in der Nacht zum Freitag dort weggebracht. Vor dem Diebstahl hatten die Täter ein anderes Fahrzeug, das vor dem Carport stand, aufgebrochen und einige Meter weggeschoben. Anschließend konnte sie den BMW, der mehrere Zehntausend Euro wert ist, wegfahren. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Eigentümer und Täter gesucht

Eine Zeugin konnte am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, in der Marktstraße beobachten, wie sich zwei Personen an einem dort abgeschlossenen Mountainbike der Marke Cube zu schaffen machten. Die Diebe flüchteten dann mit dem Rad. Bei den Ermittlungen bzw. der Fahndung konnten bislang weder der Besitzer festgestellt noch die Diebe festgenommen werden. Einer der Diebe soll russisch gesprochen haben und etwa 30 Jahre alt sein. Er soll eine Sweatjacke und eine Kappe getragen haben. Eine Beschreibung des zweiten Täters liegt nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in der Gottlieb-Daimler-Straße

Aus einem Großmarkt haben sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag Zigaretten und Tabak geholt. Die Diebe hatten ein Tor und eine Zugangstür aufgebrochen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Estrichschlauch beschädigt

In der Straße "Auf dem Falkenberg" haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Die Täter hatten offenbar mit einem scharfen Gegenstand einen Estrichschlauch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle - 31.500 Euro Sachschaden in Gießen und Umgebung

Langgöns: Dringendes Bedürfnis "kostet" 21.5000 Euro

Ein 31-jähriger Mann aus Pohlheim war am Freitag (23.02.2018), gegen 9.30 Uhr, in einem weißen Peugeot Boxer auf der Landstraße 3360 von Hochelheim in Richtung Langgöns unterwegs. Um ein dringendes Bedürfnis zu erledigen, hielt er kurz auf einer asphaltierten Haltemöglichkeit an. Als er danach wieder auf die L3360 auffahren wollte wurde er offenbar so stark von der Sonne geblendet, dass er den heranfahrenden schwarzen Alfa eines 51 Jahre alten Mann aus Langgöns übersah. Es kam zum Crash. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Herr mit dem dringenden Bedürfnis gab des Verstoß zu und wurde vor Ort bar verwarnt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: 7.000 Euro Sachschaden durch Unachtsamkeit

Ein 40-jähriger Mann der in Langgöns lebt und ein 29-jähriger Mann der in Gießen lebt befuhren in ihren Autos in dieser Reihenfolge die Westanlage aus Richtung Rodheimer Straße in Richtung Gabelsberger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 55 übersah der Benz-Fahrer den vor ihm bremsenden Sprinter. Es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Handbremse vergessen - 3.000 Euro Sachschaden

Am Donnerstagmittag (22.02.2018) hatte eine 60-jährige Frau aus Wetter ihren grauen "3er" am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Zum Wingert" geparkt. Aufgrund unzureichender Sicherung geriet das Fahrzeug ins Rollen und rollte auf den dortigen Bürgersteig. Von dort prallte es gegen den Metallzaun des Grundstücks Brunnenstraße 20. Der Zaun wurde dadurch stark beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

