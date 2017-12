POL-GI: Pressemeldungen vom 22.12.2017: Schwere Krankette weg - Mehrere Einbrüche in Lollar und Wettenberg gemeldet

Gießen (ots) - Buseck: Krankette geklaut

In der Edekastraße haben unbekannte Täter in den letzten Tagen eine schwere "Krankette" gestohlen. Die Unbekannten hatten sich offenbar unbemerkt auf eine Großbaustelle begeben und die Kette, die etwa 800 Kilogramm schwer ist, mit entsprechendem Fahrzeug abtransportiert. Der Diebstahl wurde am Mittwoch bemerkt. Offenbar haben die Diebe an den Tagen zuvor zugeschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Mehrere Einbrüche gemeldet

Gleich drei Einbrüche wurden der Polizei am Donnerstagabend in Lollar gemeldet. Betroffen davon waren Wohnhäuser in der Straße Am Faltgraben und in der Albert-Schweitzer-Straße. Die Unbekannten hatten offenbar am späten Donnerstagnachmittag bzw. frühen Donnerstagabend zugeschlagen. Gleich zwei Häuser im "Faltgraben" waren davon betroffen. An einem Haus hebelten die Diebe ein Fenster auf und kletterten dann in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Zimmer. Offenbar wurde aber nichts mitgenommen. Mehr Mühe hatten die Kriminellen an einem zweiten Wohnhaus in dieser Straße. Sie hebelten mehrfach an einem Fenster. Nachdem insgesamt 15 solcher Versuche nichts einbrachten, flüchteten die Täter ebenfalls ohne Diebesgut. Sie hinterließen einen Schaden von 1.000 Euro. Erfolgreicher waren die Täter in der Albert-Schweitzer-Straße. Offenbar war ihnen dort eine aufgefundene Leiter behilflich. Aus gewisser Höhe konnten sie ein Fenster aufbrechen und in das Haus einsteigen. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und holten sich Bargeld. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe dürften dieselben Täter die Taten begangen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Wettenberg: Einbrecher in Krofdorf-Gleiberg unterwegs

Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es am Donnerstag in Krofdorf-Gleiberg. Die erste Tat wurde gegen 17.00 Uhr in der Fohnbachstraße begangen. Unbekannte hatten eine Terrassentür aufgebrochen und mehrere Zimmer des Wohnhauses durchsucht. Offenbar wurden die Täter gestört, als die Hausbewohner zurückkehrten. Die Täter, die Schmuck mitnahmen, öffneten ein Fenster und flüchteten über ein Garagendach. Zum zweiten Einbruch kam es, als Unbekannte an der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Kattenbachstraße am Donnerstag, zwischen 17.00 und 20.20 Uhr, das Fenster aufgebrochen hatten. Die Diebe durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Süßigkeiten, Müsli und einen Werkzeugkasten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Buseck: Schmuck geklaut

In der Straße Am Sonnenhang haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen 13.15 und 17.20 Uhr, Schmuck aus einem Wohnhaus entwendet. Die Täter hatten eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und einige Zimmer in dem Haus nach Wertsachen durchsucht. Sie flüchteten mit den Sachen in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: PKW-Fahrer verliert die Kontrolle am Kreisel "Neue Mitte"; Zeugen gesucht

Der Fahrer eines blauen VW Golfs befuhr am Mittwoch, 13. Dezember um 23.30 Uhr die Straße "Auf der Hohl" aus Richtung Pohlheim-Garbenteich kommend in Fahrtrichtung Neue Mitte. Im Bereich des dortigen Kreisels verlor der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass es mit einem Verkehrsschild kollidierte. Der Fahrer des Golfs wollte das verlorengegangene Kennzeichen von der Unfallstelle holen. Als er einen in der Nähe befindlichen Zeugen bemerkte, stieg er wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Nachdem die Polizei an der Unfallstelle eingetroffen war, kehrte ein Fahrer mit dem Unfallfahrzeug an die Unfallstelle zurück. In dem Pkw befand sich offenbar noch ein Beifahrer. Aufgrund der Angaben des vermeintlichen 21-jährigen Fahrers sucht die Polizei nun weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie den Fahrer des Golfs machen können. Mit wie vielen Personen war das Unfallfahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalles besetzt? Der Sachschaden an dem Golf und dem Verkehrsschild wird auf 900 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall mit mehreren Beteiligten im Kreuzungsbereich Ferniestraße /Schiffenberger Weg

10.000 Euro Sachschaden an vier Fahrzeugen und ein leichtverletztes Kind waren die Folge eines Verkehrsunfalles am vergangenen Donnerstagabend um 18:30 Uhr. Eine 50-jährige Wettenbergerin befuhr mit ihrem schwarzen Audi den Schiffenberger Weg aus Richtung Pohlheim kommend in Fahrtrichtung Gießen. Hinter der Kreuzung Ferniestraße/Schiffenberger Weg stockte der Verkehr so, dass mehrere Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit reduzierten mussten. Die Wettenbergerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf einen blauen Opel Zafira auf. Dieses Auffahren hatte zur Folge, dass der Opel auf zwei weitere davor befindliche PKW aufgeschoben wurde. Ein vierjähriges Kind wurde dabei leichtverletzt und das Fahrzeug der Wettenbergerin war nicht mehr fahrbereit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell