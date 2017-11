POL-GI: Pressemeldungen vom 17.11.2017: Warnung vor falschem Handwerker! - Einbrecher überrascht - Mann entblößt sich

Gießen (ots) - Gießen: Falscher Handwerker unterwegs

Mehrere Tausend Euro hat ein Unbekannter am Donnerstag, zwischen 18.00 und 18.45 Uhr, im Alter Wetzlarer Weg mit einem Trickdiebstahl erbeutet. Der Dieb hatte sich als Handwerker ausgegeben und eine 90 - Jährige getäuscht sowie bestohlen. Zunächst hatte der Unbekannte bei der Frau geklingelt und mitgeteilt, dass er wegen eines Wasserrohrbruchs auf Ursachenforschung sei und auch in der Wohnung der Gießenerin nachschauen müsse. Als er in der Wohnung war, verwickelte er die Frau in ein Gespräch und fragte sie dabei, wo wie ihre Wertsachen aufbewahrt. Gutgläubig zeigte die Seniorin ihre Wertsachen. Der Kriminelle nahm dann die Sachen und deponierte sie unter dem Bett im Schlafzimmer. Der Unbekannte gaukelte der Frau vor, dass die Sachen dort vor einem Wasserschaden geschützt seien. In einem unbeobachteten Moment griff der Täter dann offenbar zu und erbeutete aus dem Behältnis mehrere Tausend Euro und mehrere Bankkarten. Erst als es zu spät war, bemerkte sie den Diebstahl der Sachen. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt und nur 155 Zentimeter groß sein. Er soll einen Vollbart und dunkle lockige Haare haben. Die Gießener Kripo warnt vor solchen falschen Handwerkern und gibt folgende Tipps:

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Daher sollten Sie zum Schutz vor Trickdieben folgende Ratschläge beherzigen.

a) Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

b) Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

c) Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

d) Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

e) Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung?

f) Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

g) Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe.

h) Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

i) Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

j) Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen.

k) Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

l) Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Heuchelheim: Bewohner überrascht Einbrecher

Offenbar gestört wurde ein Einbrecher am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, in der Gießener Straße in Heuchelheim. Der Täter hatte zunächst ein Fenster eingeschlagen und zwei Zwischentüren des Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Gerade, als der Unbekannte eine Wohnungstür aufgebrochen hatte, wurde er von einem Zeugen überrascht. Der Täter, der nicht weiter beschrieben werden konnte, flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Mann entblößt sich in der Uni

In einem Universitätsgebäude in der Rathenaustraße hat sich ein Unbekannter am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, vor einer 23 - Jährigen entblößt. Der Unbekannte soll 40 bis 45 Jahre alt sein, kurze graue Haare und eine kräftige Figur haben. Er wird auf eine Größe von etwa 170 Zentimeter beschrieben und soll einen dunklen Parka getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Kellertür aufgebrochen

In der Walltorstraße haben sich Diebe offenbar unbemerkt Zugang in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses verschafft. Die Täter brachen zwischen Samstag und Donnerstag eine Kellertür auf und holten sich mehrere Werkzeuge, darunter Maschinen der Firmen Black & Decker und Bosch. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mountainbike entwendet

In der Bahnhofstraße haben Unbekannte zwischen Montag und Mittwoch ein Mountainbike der Marke Merida entwendet. Offensichtlich hatten die Täter ein Schloss aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: An Garage gehebelt

Im Hohensteinring haben Unbekannte zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, vergeblich an einem Garagentor gehebelt. Dabei verursachten sie einen Schaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Besteck und Schmuck mitgenommen

Mit Schmuck und mehreren Besteckteilen im Wert von mehreren tausend Euro verschwanden Einbrecher zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag aus einem Wohnhaus in der Kattenbachstraße in Krofdorf-Gleiberg. Die Diebe hatten ein Fenster aufgebrochen und einige Zimmer nach Wertsachen durchsucht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Allendorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Ein Fenster haben Einbrecher zwischen Dienstag und Donnerstag im Totenhäuser Weg aufgehebelt. Die Diebe durchsuchten mehrere Zimmer. Offenbar wurde aus dem Einfamilienhaus nichts mitgenommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Unfälle: Wieder drei Moralsünder

Gießen: Unfallflucht in der Rödgener Udenbergstraße

Am Mittwochvormittag (15.11.2017), gegen 7.35 Uhr, war ein 17-jähriger Rollerfahrer in Rödgen auf der Udenbergstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich missachtete ein unbekannter Autofahrer die Vorfahrtsregelung "rechts vor links". Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, bremste der junge Mann aus Buseck ein Zweirad stark ab. Er wich auf den anliegenden Bürgersteig aus und kam dabei zu Fall. Dabei verletzte er sich am rechten Bein und an der rechten Schulter. Der mutmaßliche Unfallverursacher zog es vor, einfach davon zu fahren anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Piaggio entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter 0641-7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Gaffkystraße

Der Fahrer eines weißer "Up" parkte am Mittwoch (15.11.2017), zwischen 12:15 Uhr und 21:10 Uhr, im Parkhaus des UKGM in der Gaffkystraße. Dort wurde der VW von einem unbekannten Fahrzeug an der linken Seite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Wilhelmstraße

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (15.11.2017), 22:00 Uhr, und Donnerstag (16.11.2017), 9:45 Uhr, stand ein blauer "C1" in der Wilhelmstraße, in Höhe der Hausnr. 72. Dort wurde der Citroen von einem unbekannten Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Ruf-Nr. 0641/7006-3555 entgegen.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell