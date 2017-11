POL-GI: Pressemeldungen vom 16.11.2017: Festnahme von zwei Verdächtigen - Tasche voller Schnaps entwendet - Terrassentür aufgebrochen

Gießen (ots) - Lich: Zwei Verdächtige nach versuchtem Automatenaufbruch festgenommen

Dumm gelaufen ist es für einen 15- und einen 19 - Jährigen aus Lich am frühen Donnerstagmorgen. Offenbar hatten beide versucht, in der Heinrich-Neeb-Straße einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Zeugen hatten das Tatgeschehen mitbekommen und die Polizei verständigt. Durch die gute Beschreibung und die Beobachtung konnte einer der Verdächtigen wenig später in der Nähe festgenommen werden. Der ältere Verdächtige flüchtete noch durch einen Bachlauf, konnte aber wenig später "durchnässt" festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Eine Tasche voll Schnaps

14 Flaschen Schnaps und zwei Videospiele wollte ein 16 - Jähriger am Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, offenbar in der Marburger Straße stehlen. Ein Zeuge hatte den mutmaßlichen Ladendieb beobachtet, als dieser die auffällig schwere Tasche wegtragen wollte. Nach kurzer Verfolgung konnte der Verdächtige festgenommen und der Polizei übergeben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Georg-Edward-straße in Klein-Linden haben Einbrecher eine Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam geöffnet und dann mehrere Zimmer durchsucht. Ob und wieviel entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebstahl von Autoteilen

In der Licher Straße haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag Teile von Außenspiegeln entwendet. Die Unbekannten hatten an zwei Autos Plastikverkleidungen abmontiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Gekipptes Fenster aufgebrochen

Am Mittwochabend haben Einbrecher offenbar zielgerichtet ein gekipptes Fenster in der Lilienstraße aufgebrochen. Die Diebe stiegen dann durch die Fensteröffnung, die sich in einer Höhe von knapp zwei Metern befindet. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und verschwanden mit Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Taschendiebe im Discounter

In einem Discounter waren am Donnerstag, zwischen 10.45 und 11.00 Uhr, Taschendiebe unterwegs. Die Unbekannten hatten offenbar unbemerkt in die Handtasche einer 52 - Jährigen Kundin gegriffen und daraus die Geldbörse entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: Scheibe eingeschlagen

Vehement gingen Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag in der Bahnhofstraße in Leihgestern vor. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und den Innenraum des Skoda eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Bargeld entwendet

In der Stiftstraße haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in einem Bürogebäude mehrere Zimmer durchsucht. Die Unbekannten drangen zunächst in das Gebäude ein und holten sich Bargeld aus einer Geldkassette. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfälle in Gießen und Umgebung

Gießen: Unfall in der Licher Straße - Drogen im Spiel?

Eine 57 Jahre alte Frau aus Wettenberg war am Mittwochmittag (15.11.2017), gegen 12.15 Uhr, in einem Mercedes auf der Heinrich-Fourier-Straße vom Anneröder Weg in Richtung Licher Straße unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Licher Straße kam plötzlich ein 35-jähriger Gießener mit einem Damenrad vom Bürgersteig auf die Straße gefahren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer fiel hin und verletzte sich am Becken. Vermutlich stand der Biker unter dem Einfluss von Drogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Unfall auf der B 457 - 7.500 Euro Sachschaden durch Vorfahrtsverletzung

Am Dienstagabend (14.11.2017), gegen 17.17 Uhr, war ein Rentner aus Laubach in seinem Opel Karl auf der Bundesstraße von Gießen in Richtung Hungen unterwegs. Eine junge Frau aus Allendorf für die Strecke in einem Opel Agila entgegengesetzt. In Höhe der Ortschaft Lich beabsichtigte der 70-Jährige nach Links auf die Landstraße 3481 abzubiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 28-Jährige. Es kam zum Crash. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch erheblich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppte werden. Verletzt wurde jedoch niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Unfall auf dem Parkplatz Heinrich-Will-Straße - angefahren und abgehauen

Im Zeitraum von Dienstag (14.11.2017) bis Mittwoch (15.11.2017) parkte ein 30-Jähriger in Gießen lebender Mann seinen blauen "1er" auf dem Parkplatz in der Heinrich-Will-Straße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den BMW und machte sich anschließen aus dem Staub. Statt einer Nachricht mit seinen Kontaktdaten hierließ er einen Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

