Gießen (ots) - Mehrere Briefe wurden bereits am Freitag, 03.11.2017, auf dem Parkplatz Pfahlgraben (an der A 45, zwischen Gambacher Kreuz und Gießen Süd) durch einen Zeugen in einer Mülltonne gefunden.

Es stellte sich heraus, dass die Briefe zuvor geöffnet wurden. Bisherige Ermittlungen bei Adressaten und Absendern lassen darauf schließen, dass es der Täter auf Briefe mit Trauer- und Grußkarten, in denen sich Bargeld befand, abgesehen hatte. Die Ermittlungen sollen auch ergeben, um wieviel Bargeld es sich handelt. Ein Verfahren wegen Unterschlagung und Verletzung des Briefgeheimnisses wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 9930.

Jörg Reinemer Pressesprecher

