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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Eiterfeld-Leimbach (keine Personen verletzt
hoher Sachschaden)

Landkreis Fulda (ots)

Am Samstag morgen (08.08.), 06.25 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Landwirt eine starke Rauchentwicklung an einem in Ortsrandlage gelegenen Anwesen im Eiterfelder Ortsteil Leimbach festgestellt. Zeitgleich wurde der Brand auch durch die dortigen Anwohner bemerkt. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte ein Brand in einem gewerblich genutzten Garagentrakt mit angeschlossener Werkstatt lokalisiert werden. Die circa 80 Kameraden der umliegenden Wehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile verhindern. Das komplette Inventar des Garagentraktes wurde durch den Brand vollständig zerstört und auch das Dach des Gebäudes wurde beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Konkrete Hinweise auf die Brandentstehung konnten bisher nicht erlangt werden und sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Durch die umfangreichen Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, PHK Holland-Letz

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Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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