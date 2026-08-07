Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-jährigen Alaa A. aus Fulda

Fulda (ots)

Die 13-jährige Alaa A. konnte aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei in Osthessen bedankt sich für die Mitarbeit der Bevölkerung.

Es wird um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung gebeten.

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