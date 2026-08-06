Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Haunetal-Neukirchen

Bad Hersfeld (ots)

Haunetal. Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizei am Freitag (14.08.) in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung im Rahmen des "Feierabendmarktes" auf dem Konrad-Zuse-Platz in Haunetal-Neukirchen an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.

Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.

HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Wann? Am Freitag (14.08), zwischen 16 Uhr und 19 Uhr Wo? Konrad-Zuse-Platz, 36166 Haunetal-Neukirchen

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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