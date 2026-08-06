PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Haunetal-Neukirchen

Bad Hersfeld (ots)

Haunetal. Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizei am Freitag (14.08.) in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung im Rahmen des "Feierabendmarktes" auf dem Konrad-Zuse-Platz in Haunetal-Neukirchen an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.

Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.

HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Wann? Am Freitag (14.08), zwischen 16 Uhr und 19 Uhr Wo? Konrad-Zuse-Platz, 36166 Haunetal-Neukirchen

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 10:51

    POL-OH: Einbruch in Wohnwagen - E-Scooter entwendet

    Fulda (ots) - Einbruch in Wohnwagen Fulda. Zwischen Samstag (01.08.), gegen 14 Uhr, und Montag (03.08.), gegen 8 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Wohnwagen ein, der in der "Schleyerstraße" im Ortsteil Rodges geparkt war. Die Unbekannten durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 05:32

    POL-OH: Alleinverunfallter Krad-Fahrer auf der K143 zwischen Langenschwarz und Unterschwarz

    Fulda (ots) - Burghaun. Am Mittwoch (05.08.) befuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld mit seinem Krad gegen 19:10 Uhr die K143 aus Langenschwarz kommend in Richtung Unterschwarz. In Höhe der Gebertsmühle, im Verlauf einer Rechtskurve, kam der Kradfahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Leitplanke. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren