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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl an Brandstelle - Kraftstoffdiebstahl - Diebstahl in Fahrradgeschäft - Flächenbrand in Heblos

Vogelsberg (ots)

Diebstahl an Brandstelle

Lauterbach. Zwischen Donnerstag (30.07.), gegen 14 Uhr und Dienstag (04.08.), gegen 10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem abgebrannten Mehrfamilienhaus in der Straße "Marktplatz" in Lauterbach. Die unbekannten Täter durchsuchten die Brandstelle und entwendeten Schmuck. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kraftstoffdiebstahl

Grebenhain. Zwischen Dienstag (04.08.), gegen 18 Uhr, und Mittwoch (05.08.), gegen 7.40 Uhr, bohrten unbekannte Täter ein Loch in den Kraftstofftank eines Lkw und entwendeten circa 50 Liter Dieselkraftstoff. Der Lkw war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Zum Steinchen" abgestellt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl in Fahrradgeschäft

Schlitz. Am Donnerstag (06.08.), gegen 3.30 Uhr, zerstörten unbekannte Täter das Schaufenster eines Fahrradgeschäfts in der "Lindenstraße" im Ortsteil Hutzdorf, drangen in die Verkaufsräume ein und entwendeten mehrere E-Bikes. Die Unbekannten stiegen nach der Tat in einen weißen Mercedes Sprinter und flüchteten mit dem Fahrzeug Richtung Schlitz-Queck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Flächenbrand in Heblos

Lauterbach. Am Mittwoch (05.08.), gegen 16.30 Uhr, kam es zu einem Brand einer Wald- und Wiesenfläche im Ortsteil Heblos. Das Feuer breitete sich aufgrund von trockenem Gras auf rund 8 Hektar aus. Durch die umgehend eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr wurde der Brand zeitnah gelöscht. Brandursache und der entstandene Sachschaden sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

(Kim Leubecher)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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