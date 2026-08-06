Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnwagen - E-Scooter entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Wohnwagen

Fulda. Zwischen Samstag (01.08.), gegen 14 Uhr, und Montag (03.08.), gegen 8 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Wohnwagen ein, der in der "Schleyerstraße" im Ortsteil Rodges geparkt war. Die Unbekannten durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

E-Scooter entwendet

Fulda. Am Mittwoch (05.08.), zwischen 5 Uhr und 16.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke "Segway", an dem das Versicherungskennzeichen "283 BXT" angebracht war. Im Tatzeitraum war der E-Scooter in der "Pacelliallee" abgestellt und mit einem Kabelschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Kim Leubecher)

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