POL-OH: Alleinverunfallter Krad-Fahrer auf der K143 zwischen Langenschwarz und Unterschwarz
Fulda (ots)
Burghaun. Am Mittwoch (05.08.) befuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld mit seinem Krad gegen 19:10 Uhr die K143 aus Langenschwarz kommend in Richtung Unterschwarz. In Höhe der Gebertsmühle, im Verlauf einer Rechtskurve, kam der Kradfahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Leitplanke. Das Krad stürzte auf die Seite, schlitterte über die Fahrbahn und blieb beschädigt im Bereich der angrenzenden Leitplanke liegen. Der Kradfahrer kam schwer verletzt, mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.
An dem Krad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 2500,- Euro.
Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bitte unter Tel.: 06652 / 96580 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.
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