Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß beim Überholen

Schlitz. Ein 68-jähriger Ford-Fahrer, der am Montag (03.08.), gegen 13.30 Uhr, auf der Landstraße 3176 von Schlitz Richtung Hünfeld unterwegs war, wollte auf einen Parkplatz abbiegen. Gleichzeitig setzte ein nachfolgender 59-jähriger Motorradfahrer zum Überholen an. Als sich das Motorrad neben dem Pkw befand, bog der 68-jährige ab. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Dirlammen. Am Dienstag (04.08), gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Seat-Fahrer die Landesstraße 3140 von Lauterbach in Richtung Dirlammen. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Fahrer aus bislang untergeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Unfall wurde der 21-jährige leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 5.700 EUR.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Fulda. Am Dienstag (04.08.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Peugeot-Fahrer den "Akazienweg" und wollte in die "Magdeburger Straße" einbiegen. Aus bislang untergeklärter Ursache stieß er mit einer 30-jährigen Ford-Fahrerin zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 7.000EUR.

HEF

Kradfahrer stürzt im Kurvenbereich

Haunetal. Am Dienstag (04.08.), gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Kradfahrer aus Fulda die K 45 von Schletzenrod in Richtung Rhina. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer im Kurvenbereich die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000EUR.

Sachschaden mit Unfallflucht

Bad Hersfeld. Im Zeitraum vom Mittwoch (29.07.) gegen 14.05 Uhr bis Freitag (31.07.) gegen 12.50 Uhr, parkte eine Skoda-Fahrerin auf einem Parkplatz in der Straße "Am Markt". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Skoda und beschädigte diesen auf der rechten Seite. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Sachschaden durch Anhänger

Neuenstein. Am Dienstag (04.08.), in der Zeit von 0 Uhr bis 11.15 Uhr, parkte ein Kia-Fahrer auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Wiesenweg". Vor dem Kia stand ein dort abgestellter Pkw-Anhänger. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer schob aus bislang ungeklärter Ursache das Heck des Anhängers auf den vorderen Stoßfänger des Kia. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 700EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

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