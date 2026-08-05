Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Zwischen Montag (03.08.) und Dienstag (04.08) machten sich Unbekannte an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. In der Straße "Grüner Weg" versuchten die Täter bei einem VW Tayron die Scheibe der Beifahrerseite einzuschlagen. Die Scheibe wurde hierbei beschädigt, aber nicht zerstört, sodass die Unbekannten ihren Versuch abbrachen. Im Lohmühlenweg schlugen die Täter die Scheibe eines schwarzen Mercedes-Benz ein und entwendeten anschließend eine im Fahrzeug befindliche Geldbörse. In der Meisebacher Straße schlugen die Täter die hintere Scheibe der Fahrerseite eines grauen Ford Fiesta ein und versuchten eine auf der Rücksitzbank befindliche Handtasche zu entwenden. Aus derzeit nicht bekannten Gründen brachen sie ihren Versuch ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand an allen Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von etwa 550 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

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