Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Kennzeichendiebstahl - Trickdiebstahl - Falsche Handwerker erbeuten Schmuck - Diebstahl an Kraftfahrzeug

Fulda (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Großenlüder. Am Dienstag (04.08.), zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen orangefarbenen E-Scooter, an dem das Versicherungskennzeichen "HWY 487" angebracht war. Im Tatzeitraum war der E-Scooter an den Fahrradstellplätzen am Bahnhof abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Zwischen Montag (03.08.), 17 Uhr, und Dienstag (04.08.), 9 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "FD-SK 525" eines grauen Peugeots. Im Tatzeitraum war der Pkw in einer Hofeinfahrt in der Fuldaer Straße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebstahl - Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Fulda. Am Dienstagmorgen (04.08.) wurde eine lebensältere Frau aus Fulda Opfer von sogenannten "Falschen Handwerkern".

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Trickdiebe, unter dem Vorwand Wartungsarbeiten an der Heizung durchführen zu müssen, Zutritt zur Wohnung der Geschädigten. Einer der Täter verwickelte die Frau im Wohnzimmer in ein Gespräch, sodass der zweiter Täter unbemerkt die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Die Trickdiebe erbeuteten neben Schmuck auch Bargeld. Anschließend flüchteten sie aus der Wohnung.

Der Täter 1: Männlich, 25-35 Jahre alt, circa 175 - 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, fließend deutsche Sprache, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, Oberlippenbart, bekleidet mit einer schwarzen langen Hose und schwarzem Hemd, führte ein schwarzes Schreibbrett mit sich

Der Täter 2: Männlich, circa 25 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, fließend deutsche Sprache, kräftige Statur, schwarze kurze Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans

Ihre Polizei sensibilisiert:

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger von angeblichen Dienstleistern an ihren Haustüren aufgesucht. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Als Handwerker getarnt verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen. Nicht selten lassen die Täter Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Personen unbemerkt Zutritt zu den Wohnungen der Opfer, um deren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen oder sie gehen selbst auf die Suche nach Vermögenswerten.

Wichtig ist:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel) - Sollten Sie keine Handwerker oder Personal der Hausverwaltung erwarten, gehen Sie nicht auf Forderungen ein - Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen - Zahlen Sie im Voraus nicht für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Person an Ihrer Haustür oder ein Anruf verdächtig vorkommt - Wenden Sie sich auf jeden Fall auch sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige

Diebstahl an Kraftfahrzeug

Fulda. Zwischen Samstag (01.08.), 14 Uhr, und Montag (03.08.), 8 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die beiden Frontscheinwerfer eines grauen VW T5 Busses, der auf einem Betriebsgelände in der Schleyerstraße geparkt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Kim Leubecher)

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