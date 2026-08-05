Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 63-Jährigem

Fulda (ots)

Eiterfeld. Der seit Dienstagmittag (04.08.) vermisste 63-Jährige konnte heute wohlbehalten in Eisfeld in Thüringen angetroffen werden.

Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

(Kim Leubecher)

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