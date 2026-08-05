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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 63-Jährigem

Fulda (ots)

Eiterfeld. Der seit Dienstagmittag (04.08.) vermisste 63-Jährige konnte heute wohlbehalten in Eisfeld in Thüringen angetroffen werden.

Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

(Kim Leubecher)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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