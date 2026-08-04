Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Osthessen - evtl. in Thüringen unterwegs

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Landkreis Fulda (ots)

Seit Dienstagmittag (04.08.), etwa 11.50 Uhr, wird nach dem 63-jährigen Herrn S. aus dem Landkreis Fulda gesucht. Herr S. ist vermutlich mit einem auffälligen Mercedes Benz - Wohnmobil (rote Fahrerkabine und weißer Aufbau) mit FD-Kennzeichen unterwegs und kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 185 cm groß, normale Gestalt, Vollbart, Haarkranz, braun-graue Haare und Brillenträger. Die aktuelle Bekleidung ist nicht bekannt.

Möglicherweise hält sich Herr S. auch im Bereich Thüringen auf, evtl. im Bereich von Campingplätzen oder Badeseen. Es besteht die Vermutung, dass der 63-Jährige medizinische Hilfe benötigt, so dass Hinweise in dieser Sache bitte an das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda unter 0661 / 105 - 0 erfolgen sollen. Fotos der vermissten Person und des Wohnmobils sind beigefügt.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda, Messner, EPHK

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