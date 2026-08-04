Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Fulda (ots)

FD

Alleinunfall

Eiterfeld. Am Dienstag (04.08), gegen 6.25 Uhr, befuhr ein 60-jähriger aus dem Landkreis Fulda die K147 von Eiterfeld in Richtung Ufhausen. Aus derzeit nicht bekannter Ursache, ist der Fahrer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat sich im angrenzenden Feld mehrfach überschlagen. Der 60-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, wendet sich bitte unter Tel.: 06652 / 96580 an die Polizeistation Hünfeld.

HEF

Unfall mit landwirtschaftlicher Maschine

Alheim. Am Montag (03.08.), gegen 18.10 Uhr, befuhr ein Alheimer mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Frontlader einen Feldweg zur Sterkelshäuser Straße hin. Er hielt verkehrsbedingt in Höhe der Einmündung zur L 3253 am Fahrbahnrand, um dem fließenden Verkehr die Vorfahrt zu gewähren. Hierbei stieß der von links auf der vorfahrtsberechtigten Landstraße befindliche Linienbus mit der rechten Fahrzeugseite an den aus dem Feldweg ragenden Frontlader. Dadurch wurde die gesamte rechte Busseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (02.08.), 19 Uhr bis Montag (03.08.), 7 Uhr, parkte ein Skoda-Kombi-Fahrer aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Wollweberstraße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Wollweberstraße aus Richtung Wippershainer Straße in Richtung Erfurter Straße und kollidierte mit dem Heck des Skoda. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (03.08.), gegen 7.40 Uhr, befuhren ein 62-jähriger VW-Transporter-Fahrer aus Schenklengsfeld und ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford und einem 44-jährigen Beifahrer aus Bad Hersfeld die Kieferallee aus Richtung Europaallee kommend in Richtung Lindenweg. An der Lichtzeichenanlage musste der Transporter-Fahrer verkehrs-bedingt halten. Der 38-jährige Pkw-Fahrer übersah das Bremsmanöver und prallte auf das Heck des Transporters. Der Beifahrer des Pkw wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

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