PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung vor Lebensmittelgeschäft - Kraftstoffdiebstahl

Fulda (ots)

Gefährliche Körperverletzung vor Lebensmittelgeschäft

Fulda. Am Montagabend (03.08.), gegen 19 Uhr, pöbelten Unbekannte in einem Lebensmittelgeschäft in der "Schlitzer Straße" im Bereich der Kasse und wurden vom später Geschädigten ermahnt. Die beiden Unbekannten bedrohten den 27-jährigen daraufhin verbal. Als der junge Mann schließlich das Geschäft durch den Hinterausgang verließ, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 27-Jährige leicht verletzt wurde. Die Unbekannten entwendeten zudem die Geldbörse des Mannes und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Täter 1: männlich, über 30-40 Jahre alt, circa 170 bis 180 cm groß, recht lichtes Haar, normale Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild Täter 2: männlich, dunkles Haar, recht kurz geschnitten, relativ dünn, mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kraftstoffdiebstahl

Hilders. Zwischen Samstag (01.08.), gegen 20 Uhr, und Montag (03.08.), gegen 5 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände in der Straße "Krautacker" im Ortsteil Batten und entwendeten aus einem dort abgestellten LKW circa 200 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jona Alt)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 12:15

    POL-OH: E-Scooter entwendet - Einbruch in Supermarkt - Einbruch in Bauhof

    Vogelsberg (ots) - E-Scooter entwendet Alsfeld. Zwischen Sonntagabend (02.08.), 22 Uhr, und Montagfrüh (03.08.), 1.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen E-Scooter des Herstellers "Axdia" mit dem Versicherungskennzeichen "131MOO". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Zeppelinstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 12:13

    POL-OH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Wildeck. Zwischen Freitagfrüh (31.07.) und Montagfrüh (03.08.) versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Weißberg" im Ortsteil Richelsdorf zu verschaffen. Als der Versuch über ein Fenster in das Wohnhaus zu gelangen scheiterte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 22:58

    POL-OH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - LKW gegen LKW

    Fulda (ots) - Michelsrombach. Am Montag (03.08.), gegen 14.50 Uhr, befuhr ein LKW von Schlitz kommend die L 3176. In Höhe der Anschlussstelle auf die A7 wollte der männliche, 60-jährige Fahrer nach links abbiegen und auf die Autobahn auffahren. Der zweite LKW befuhr die L3176 aus entgegenkommender Richtung. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wollte ebenfalls auf die Autobahn auffahren. Beim Abbiegevorgang kam es zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren