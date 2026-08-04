Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährliche Körperverletzung vor Lebensmittelgeschäft - Kraftstoffdiebstahl

Fulda (ots)

Gefährliche Körperverletzung vor Lebensmittelgeschäft

Fulda. Am Montagabend (03.08.), gegen 19 Uhr, pöbelten Unbekannte in einem Lebensmittelgeschäft in der "Schlitzer Straße" im Bereich der Kasse und wurden vom später Geschädigten ermahnt. Die beiden Unbekannten bedrohten den 27-jährigen daraufhin verbal. Als der junge Mann schließlich das Geschäft durch den Hinterausgang verließ, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 27-Jährige leicht verletzt wurde. Die Unbekannten entwendeten zudem die Geldbörse des Mannes und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Täter 1: männlich, über 30-40 Jahre alt, circa 170 bis 180 cm groß, recht lichtes Haar, normale Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild Täter 2: männlich, dunkles Haar, recht kurz geschnitten, relativ dünn, mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Kraftstoffdiebstahl

Hilders. Zwischen Samstag (01.08.), gegen 20 Uhr, und Montag (03.08.), gegen 5 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände in der Straße "Krautacker" im Ortsteil Batten und entwendeten aus einem dort abgestellten LKW circa 200 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jona Alt)

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