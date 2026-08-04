Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Einbruch in Supermarkt - Einbruch in Bauhof

Vogelsberg (ots)

E-Scooter entwendet

Alsfeld. Zwischen Sonntagabend (02.08.), 22 Uhr, und Montagfrüh (03.08.), 1.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen E-Scooter des Herstellers "Axdia" mit dem Versicherungskennzeichen "131MOO". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Zeppelinstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Einbruch in Supermarkt

Grebenhain. Zwischen Samstag (01.08.) und Sonntag (02.08.) kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Vaitshainer Straße. Unbekannte Täter verschafften sich über das Dach gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bauhof

Alsfeld. Am Dienstagfrüh (04.08.), gegen 1.10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Bauhofs in der Straße "Am Bonfeld", indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes versuchten die Täter weitere Türen aufzuhebeln. Dies misslang und die Unbekannten flüchteten nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

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