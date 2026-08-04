POL-OH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Wildeck. Zwischen Freitagfrüh (31.07.) und Montagfrüh (03.08.) versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Weißberg" im Ortsteil Richelsdorf zu verschaffen. Als der Versuch über ein Fenster in das Wohnhaus zu gelangen scheiterte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Jonas Trabert)
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