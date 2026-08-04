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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. Zwischen Freitagfrüh (31.07.) und Montagfrüh (03.08.) versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Weißberg" im Ortsteil Richelsdorf zu verschaffen. Als der Versuch über ein Fenster in das Wohnhaus zu gelangen scheiterte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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