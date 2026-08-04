POL-OH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots) - Michelsrombach. Am Montag (03.08.), gegen 14.50 Uhr, befuhr ein LKW von Schlitz kommend die L 3176. In Höhe der Anschlussstelle auf die A7 wollte der männliche, 60-jährige Fahrer nach links abbiegen und auf die Autobahn auffahren. Der zweite LKW befuhr die L3176 aus entgegenkommender Richtung. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wollte ebenfalls auf die Autobahn auffahren. Beim Abbiegevorgang kam es zum ...

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